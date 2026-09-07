登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:61
Sad
61
38:61
قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١
قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًۭا ضِعْفًۭا فِى ٱلنَّارِ ٦١
قَالُواْ
ﳖ
رَبَّنَا
ﳗ
مَن
ﳘ
قَدَّمَ
ﳙ
لَنَا
ﳚ
هَٰذَا
ﳛ
فَزِدۡهُ
ﳜ
عَذَابٗا
ﳝ
ضِعۡفٗا
ﳞ
فِي
ﳟ
ٱلنَّارِ
ﳠ
٦١
ﳡ
他们将说：我们的主啊！谁把我们诱惑到这种境地，求你使谁在火狱中受加倍的刑罚。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kundi la wafuasi liendelee kusema, «Mola wetu! Yoyote yule aliyetupoteza duniani akatuepusha na uongofu, muongezee adhabu yake Motoni maradufu.»