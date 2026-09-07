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经注: Sad 38:60
Sad
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
他们将说：不然！你们才是不受欢迎的，你们曾把我们诱惑到这种境地，这归宿真恶劣！
经注
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答案
基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
] ئهمانیش ژێردهستهكان كه ئهچنه ناو دۆزهخ پێیان ئهڵێن: ئێوه بهخێر نهیهن و سڵاو و ڕێز له ئێوه نهبێ [
أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا
] ئێوه بوون ئێمهتان خسته ناو ئهم دۆزهخهوهو ئێمهتان بۆ دۆزهخ بانگ كرد [
فَبِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠)
] كه خراپترین شوێنی نیشتهجێ بوونه.