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Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 6
Sad
6
38:6
وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هاذا لشيء يراد ٦
وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌۭ يُرَادُ ٦
وَٱنطَلَقَ
ﱯ
ٱلۡمَلَأُ
ﱰ
مِنۡهُمۡ
ﱱ
أَنِ
ﱲ
ٱمۡشُواْ
ﱳ
وَٱصۡبِرُواْ
ﱴ
عَلَىٰٓ
ﱵ
ءَالِهَتِكُمۡۖ
ﱶﱷ
إِنَّ
ﱸ
هَٰذَا
ﱹ
لَشَيۡءٞ
ﱺ
يُرَادُ
ﱻ
٦
ﱼ
他们中的贵族们起身说：你们走吧！你们坚忍着崇拜你们的众神灵罢！这确是一件前定的事。
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Tafsir Fathul Majid
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