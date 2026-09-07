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经注: Sad 38:59
Sad
59
38:59
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
ﲼ
فَوۡجٞ
ﲽ
مُّقۡتَحِمٞ
ﲾ
مَّعَكُمۡ
ﲿ
لَا
ﳀ
مَرۡحَبَۢا
ﳁ
بِهِمۡۚ
ﳂﳃ
إِنَّهُمۡ
ﳄ
صَالُواْ
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
٥٩
ﳇ
这些是与你们一齐突进的队伍，他们不受欢迎，他们必入火狱。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
وَيُقَال لَهُمْ عِنْد دُخُولهمْ النَّار بِأَتْبَاعِهِمْ ﴿هَـٰذَا فَوۡجࣱ﴾ جمع ﴿مُّقۡتَحِمࣱ﴾ دَاخِل ﴿مَّعَكُمۡ﴾ النَّار بِشِدَّةٍ فَيَقُول الْمُتَّبِعُونَ ﴿لَا مَرۡحَبَۢا بِهِمۡۚ﴾ أي لا سعة عليهم ﴿إِنَّهُمۡ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩﴾