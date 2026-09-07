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经注: Sad 38:59
Sad
59
38:59
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
ﲼ
فَوۡجٞ
ﲽ
مُّقۡتَحِمٞ
ﲾ
مَّعَكُمۡ
ﲿ
لَا
ﳀ
مَرۡحَبَۢا
ﳁ
بِهِمۡۚ
ﳂﳃ
إِنَّهُمۡ
ﳄ
صَالُواْ
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
٥٩
ﳇ
这些是与你们一齐突进的队伍，他们不受欢迎，他们必入火狱。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا،
ويقول بعضهم لبعض:
{ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ }
النار
{ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ }