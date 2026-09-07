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经注: Sad 38:58
Sad
58
38:58
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
ﲷ
مِن
ﲸ
شَكۡلِهِۦٓ
ﲹ
أَزۡوَٰجٌ
ﲺ
٥٨
ﲻ
还有别的同样恶劣的各种饮料。
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ) أى : ليس عذابهم مقصوراً على الحميم والغساق بل لهم أنواع أخرى من العذاب ، تشبه فى شكلها وفى فظاعتها وفى شدتها ، الحميم والغساق .فقوله ( وآخر ) مبتدأ ، وقوله ( مِن شَكْلِهِ ) صفته ، وقوله : ( أَزْوَاجٌ ) خبره .والآية الكريمة معطوفة على الآية التى قبلها .