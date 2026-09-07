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经注: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
ﲭ
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲮ
فَبِئۡسَ
ﲯ
ٱلۡمِهَادُ
ﲰ
٥٦
ﲱ
那就是火狱，他们将入其中。那卧褥真恶劣！
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
nao ni Moto ambao ndani yake wataadhibiwa, utawafinika pande zao zote, basi tandiko baya mno ni tandiko lao.