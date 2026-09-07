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经注: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
ﲭ
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲮ
فَبِئۡسَ
ﲯ
ٱلۡمِهَادُ
ﲰ
٥٦
ﲱ
那就是火狱，他们将入其中。那卧褥真恶劣！
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:55至38:56节的经注
هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدَّ في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يُعذَّبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم.