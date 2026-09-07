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经注: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
ﲦﲧ
وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
ﲬ
这是事实。放荡者必定要得一个最恶的归宿--
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hayo, yaliyotangulia kutajwa sifa zake, ni ya wachamungu. Ama wale wenye kuruka mpaka na kuingia ukafirini na maasi, wao watakuwa na marejeo maovu kabisa na mwisho mbaya sana,