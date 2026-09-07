登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
ﲦﲧ
وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
ﲬ
这是事实。放荡者必定要得一个最恶的归宿--
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
الجزاء للمتقين ما وصفناه
{ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ }
أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي
{ لَشَرَّ مَآبٍ }
أي: لشر مرجع ومنقلب.