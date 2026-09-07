登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Sad 38:53
Sad
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
ﲘ
مَا
ﲙ
تُوعَدُونَ
ﲚ
لِيَوۡمِ
ﲛ
ٱلۡحِسَابِ
ﲜ
٥٣
ﲝ
这是应许你们在清算日之后得享受的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (٥٣)
] ئا ئهم پاداشتهیه كه بهڵێنتان پێ دراوه بۆ ڕۆژی لێپرسینهوه پێتان بدرێت.