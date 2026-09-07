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经注: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
ﲒ ﲓ
قَٰصِرَٰتُ
ﲔ
ٱلطَّرۡفِ
ﲕ
أَتۡرَابٌ
ﲖ
٥٢
ﲗ
他们有不视非礼的、同年的伴侣。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na huko watakuwa nao wanawake ambao macho yao yanawatazama waume zao tu hali wakiwa marika na wao kimiaka.