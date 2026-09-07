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经注: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
ﲒ ﲓ
قَٰصِرَٰتُ
ﲔ
ٱلطَّرۡفِ
ﲕ
أَتۡرَابٌ
ﲖ
٥٢
ﲗ
他们有不视非礼的、同年的伴侣。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَعِنْدَهُمْ }
من أزواجهم، الحور العين
{ قَاصِرَاتُ }
طرفهن على أزواجهن، وطرف أزواجهن عليهن، لجمالهم كلهم، ومحبة كل منهما للآخر، وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا، ولا عنه عوضا.
{ أَتْرَابٌ }
أي: على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه.