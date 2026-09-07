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经注: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
ﲊ
فِيهَا
ﲋ
يَدۡعُونَ
ﲌ
فِيهَا
ﲍ
بِفَٰكِهَةٖ
ﲎ
كَثِيرَةٖ
ﲏ
وَشَرَابٖ
ﲐ
٥١
ﲑ
他们在园中，靠在床上；他们在园中叫人拿种种水果和饮料来。
经注
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:49至38:51节的经注
هذا القرآن ذِكْر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَحسنَ مصير عندنا في جنات إقامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم.