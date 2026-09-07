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经注: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
ﲄ
عَدۡنٖ
ﲅ
مُّفَتَّحَةٗ
ﲆ
لَّهُمُ
ﲇ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
ﲈ
٥٠
ﲉ
永久的乐园，园门是为他们常开的。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
38:49至38:51节的经注
هذا القرآن ذِكْر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَحسنَ مصير عندنا في جنات إقامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم.