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Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 5
Sad
5
38:5
اجعل الالهة الاها واحدا ان هاذا لشيء عجاب ٥
أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًۭا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌۭ ٥
أَجَعَلَ
ﱥ
ٱلۡأٓلِهَةَ
ﱦ
إِلَٰهٗا
ﱧ
وَٰحِدًاۖ
ﱨﱩ
إِنَّ
ﱪ
هَٰذَا
ﱫ
لَشَيۡءٌ
ﱬ
عُجَابٞ
ﱭ
٥
ﱮ
难道他要将许多神灵变成一个神灵吗？这确是一件怪事。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。