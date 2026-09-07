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经注: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ﱼ
ذِكۡرٞۚ
ﱽﱾ
وَإِنَّ
ﱿ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﲀ
لَحُسۡنَ
ﲁ
مَـَٔابٖ
ﲂ
٤٩
ﲃ
这是一种教诲。敬畏的人们，必得享受优美的归宿--
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا ذِكْرٌ
] ئهمانه ههمووی یادخستنهوهیهكهو یادی تۆی ئهخهینهوه [
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٩)
] وه ئهوانهیشی كه تهقوای خوای گهوره بكهن كاتێك كه ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوای گهوره باشترین گهڕانهوهیان بۆ ههیه كه بهههشتی خوای گهورهیه.