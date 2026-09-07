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经注: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ﱼ
ذِكۡرٞۚ
ﱽﱾ
وَإِنَّ
ﱿ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﲀ
لَحُسۡنَ
ﲁ
مَـَٔابٖ
ﲂ
٤٩
ﲃ
这是一种教诲。敬畏的人们，必得享受优美的归宿--
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hii Qur’ani ni utajo na utukufu kwako, ewe Mtume, na kwa watu wako. Na wale watu wa uchaji Mwenyezi Mungu na utiifu Kwake watakuwa na mwisho mwema kwetu sisi