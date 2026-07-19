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48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
إِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَذَا
ٱلۡكِفۡلِۖ
وَكُلّٞ
مِّنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٨
你当记忆易司马仪、艾勒叶赛尔、助勒基福勒，他们都是纯善的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱذۡكُرۡ إِسۡمَـٰعِیلَ وَٱلۡیَسَعَ﴾ وَهُوَ نَبِيّ وَاللَّام زَائِدَة ﴿وَذَا ٱلۡكِفۡلِۖ﴾ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّته قِيلَ كَفَلَ مئة نَبِيّ فَرُّوا إلَيْهِ مِنْ الْقَتْل ﴿وَكُلࣱّ﴾ أَيْ كُلّهمْ ﴿مِّنَ ٱلۡأَخۡیَارِ ٤٨﴾ جَمْع خَيِّر بِالتَّثْقِيلِ