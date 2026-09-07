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经注: Sad 38:48
Sad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
ﱲ
إِسۡمَٰعِيلَ
ﱳ
وَٱلۡيَسَعَ
ﱴ
وَذَا
ﱵ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱶﱷ
وَكُلّٞ
ﱸ
مِّنَ
ﱹ
ٱلۡأَخۡيَارِ
ﱺ
٤٨
ﱻ
你当记忆易司马仪、艾勒叶赛尔、助勒基福勒，他们都是纯善的。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، وأثن عليهم أحسن الثناء، فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم اللّه من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال، من الأعمال، والأخلاق، والصفات الحميدة، والخصال السديدة.