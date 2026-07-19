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Sad
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
我使他们成为真诚的人，因为他们有一种纯洁的德性--常念后世。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ }
عظيمة، وخصيصة جسيمة،
وهي:
{ ذِكْرَى الدَّارِ }
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة للّه وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر.