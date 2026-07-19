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Sad
44
38:44
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ٤٤
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًۭا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًۭا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌۭ ٤٤
وَخُذۡ
بِيَدِكَ
ضِغۡثٗا
فَٱضۡرِب
بِّهِۦ
وَلَا
تَحۡنَثۡۗ
إِنَّا
وَجَدۡنَٰهُ
صَابِرٗاۚ
نِّعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٞ
٤٤
你当亲手拿一把草，用它去打击一下。你不要违背誓约。我确已发现他是坚忍的。那仆人真优美！他确是归依真主的。
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Многие толкователи Корана говорили, что во время болезни пророк Айюб разгневался на свою жену и поклялся после выздоровления наказать ее ста ударами прутом или лозой. Жена Айюба была праведной женщиной и в самые трудные минуты не бросала своего мужа. Поэтому, когда он оправился от болезни, Всевышний Аллах смилостивился над ней и велел Своему пророку взять пучок из ста прутьев и несильно ударить им жену. Тем самым пророк Айюб не нарушил данную им клятву. Аллах подверг Айюба великому испытанию, но он проявил терпение и продолжал надеяться на милость своего Господа. Как прекрасен был этот раб! Славный пророк заслужил эту похвалу, потому что он самым совершенным образом справлялся со своими обязанностями как при благоденствии и благополучии, так и в суровую пору испытаний. Он надеялся на помощь Аллаха во всех делах, связанных с мирской жизнью и религией. Он любил всей душой только одного Аллаха, обожествлял только Его одного, обращался с мольбой о помощи только к Нему и непрестанно поминал его самыми прекрасными словами.