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Sad
42
38:42
اركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب ٤٢
ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌۭ وَشَرَابٌۭ ٤٢
ٱرۡكُضۡ
بِرِجۡلِكَۖ
هَٰذَا
مُغۡتَسَلُۢ
بَارِدٞ
وَشَرَابٞ
٤٢
你用脚踏地吧！这是可用以沐浴和可用作饮料的凉水。
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Al-Sa'di
Ты сможешь утолить жажду и избавиться от мук и страданий. Пророк Айюб выполнил повеление Господа, и Он исцелил его и избавил от страданий.