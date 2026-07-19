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40
38:40
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٠
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٠
他在我那里，的确获得宠爱和优美的归宿。
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿وإنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وحُسْنَ مَآبٍ﴾ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ آنِفًا في قِصَّةِ داوُدَ وبَيانُ نُكْتَةِ التَّأْكِيدِ بِحَرْفِ إنَّ.