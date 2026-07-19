登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
这是我所特赐你的，你可以将它施给别人，也可以将它保留起来，你总是不受清算的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
وقلنا له ﴿هَـٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَٱمۡنُنۡ﴾ أَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْت ﴿أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ عن الإعطاء ﴿بِغَیۡرِ حِسَابࣲ ٣٩﴾ أَيْ لَا حِسَاب عَلَيْك فِي ذَلِكَ