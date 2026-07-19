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Sad
38
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَءَاخَرِينَ
مُقَرَّنِينَ
فِي
ٱلۡأَصۡفَادِ
٣٨
以及其他许多带脚镣的恶魔。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Аллах внял его мольбе, вернул ему царство и одарил его властью, которой не обладал ни один человек после него. Он подчинил Сулейману джиннов и бесов, которые делали все, что он приказывал. Они возводили величественные строения, доставали со дна морей жемчуга и украшения, а тех, кто ослушался Сулеймана, он заковывал в тяжелые кандалы.