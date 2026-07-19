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Sad
38
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَءَاخَرِينَ
مُقَرَّنِينَ
فِي
ٱلۡأَصۡفَادِ
٣٨
以及其他许多带脚镣的恶魔。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
38:38至38:39节的经注
وسخَّرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله:
فمنهم البناؤون والغوَّاصون في البحار، وآخرون، وهم مردة الشياطين، موثوقون في الأغلال. هذا المُلْك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليمان، فأعط مَن شئت وامنع مَن شئت، لا حساب عليك.