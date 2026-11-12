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Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 3
Sad
3
38:3
كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ٣
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ فَنَادَوا۟ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍۢ ٣
كَمۡ
ﱎ
أَهۡلَكۡنَا
ﱏ
مِن
ﱐ
قَبۡلِهِم
ﱑ
مِّن
ﱒ
قَرۡنٖ
ﱓ
فَنَادَواْ
ﱔ
وَّلَاتَ
ﱕ
حِينَ
ﱖ
مَنَاصٖ
ﱗ
٣
ﱘ
在他们之前我曾毁灭了许多世代，他们呼号，但逃亡的时机已逝去了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。