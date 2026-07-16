登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
إِلَيۡكَ
مُبَٰرَكٞ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ءَايَٰتِهِۦ
وَلِيَتَذَكَّرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢٩
这是我所降示你的一本吉祥的经典，以便他们沉思经中的节文，以便有理智的人们觉悟。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم قورئانه پیرۆزو پڕ خێرو بهرهكهته كتابێكه بۆ تۆمان دابهزاندووه [
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
] بۆ ئهوهی له ئایهتهكانی تێبگهن و تێبفكرن و بیربكهنهوه [
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)
] وه ئهوانهیشی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تا یادبكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.