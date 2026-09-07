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经注: Sad 38:29
Sad
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
ﱢ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱣ
إِلَيۡكَ
ﱤ
مُبَٰرَكٞ
ﱥ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ﱦ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱧ
وَلِيَتَذَكَّرَ
ﱨ
أُوْلُواْ
ﱩ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱪ
٢٩
ﱫ
这是我所降示你的一本吉祥的经典，以便他们沉思经中的节文，以便有理智的人们觉悟。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياته، ويعملوا بهداياته ودلالاته، وليتذكر أصحاب العقول السليمة ما كلفهم الله به.