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经注: Sad 38:27
Sad
27
38:27
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٢٧
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًۭا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧
وَمَا
ﱁ
خَلَقۡنَا
ﱂ
ٱلسَّمَآءَ
ﱃ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱄ
وَمَا
ﱅ
بَيۡنَهُمَا
ﱆ
بَٰطِلٗاۚ
ﱇﱈ
ذَٰلِكَ
ﱉ
ظَنُّ
ﱊ
ٱلَّذِينَ
ﱋ
كَفَرُواْۚ
ﱌﱍ
فَوَيۡلٞ
ﱎ
لِّلَّذِينَ
ﱏ
كَفَرُواْ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلنَّارِ
ﱒ
٢٧
ﱓ
我没有徒然地创造天地万物，那是不信道者的猜测。悲哉！不信道的人们将受火刑。
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基拉特
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Al-Sa'di
Всевышний Аллах сообщил о том, что сотворение небес и земли преисполнено совершенной мудрости. Господь не сотворил Вселенную ради забавы или развлечения и не превратил ее в нечто бессмысленное и бесполезное. Так думают только неверующие. Они не веруют в своего Господа и поэтому осмеливаются говорить о Нем то, что не подобает Его величию и совершенству. Горе же тем, которые не веруют! Огненная Геенна выместит на адских пленниках всю свою ненависть, и их страдания будут мучительны и невыносимы. Аллах сотворил небеса и землю в истине и ради истины. Эти великие творения свидетельствуют о совершенном знании, всемогуществе и неограниченной власти Всевышнего Аллаха. Только Он заслуживает поклонения Своих рабов, а все остальное на небесах и на земле не достойно ни поклонения, ни обожествления. Грешники не задумываются над этим, но настанет Судный день, и тогда Аллах воскресит все творения и свершит справедливый суд над праведниками и преступниками.