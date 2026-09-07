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经注: Sad 38:27
Sad
27
38:27
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٢٧
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًۭا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧
وَمَا
ﱁ
خَلَقۡنَا
ﱂ
ٱلسَّمَآءَ
ﱃ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱄ
وَمَا
ﱅ
بَيۡنَهُمَا
ﱆ
بَٰطِلٗاۚ
ﱇﱈ
ذَٰلِكَ
ﱉ
ظَنُّ
ﱊ
ٱلَّذِينَ
ﱋ
كَفَرُواْۚ
ﱌﱍ
فَوَيۡلٞ
ﱎ
لِّلَّذِينَ
ﱏ
كَفَرُواْ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلنَّارِ
ﱒ
٢٧
ﱓ
我没有徒然地创造天地万物，那是不信道者的猜测。悲哉！不信道的人们将受火刑。
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基拉特
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﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَاۤءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَیۡنَهُمَا بَـٰطِلࣰاۚ﴾ عَبَثًا ﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ خَلَقَ مَا ذُكِرَ لَا لِشَيْءٍ ﴿ظَنُّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ۚ﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة ﴿فَوَیۡلࣱ﴾ واد ﴿لِّلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧﴾