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经注: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
ﳈ
إِنَّا
ﳉ
جَعَلۡنَٰكَ
ﳊ
خَلِيفَةٗ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳍ
فَٱحۡكُم
ﳎ
بَيۡنَ
ﳏ
ٱلنَّاسِ
ﳐ
بِٱلۡحَقِّ
ﳑ
وَلَا
ﳒ
تَتَّبِعِ
ﳓ
ٱلۡهَوَىٰ
ﳔ
فَيُضِلَّكَ
ﳕ
عَن
ﳖ
سَبِيلِ
ﳗ
ٱللَّهِۚ
ﳘﳙ
إِنَّ
ﳚ
ٱلَّذِينَ
ﳛ
يَضِلُّونَ
ﳜ
عَن
ﳝ
سَبِيلِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
لَهُمۡ
ﳠ
عَذَابٞ
ﳡ
شَدِيدُۢ
ﳢ
بِمَا
ﳣ
نَسُواْ
ﳤ
يَوۡمَ
ﳥ
ٱلۡحِسَابِ
ﳦ
٢٦
ﳧ
达五德啊！我确已任命你为大地的代治者，你当替人民秉公判决，不要顺从私欲，以免私欲使你叛离真主的大道；叛离真主的大道者，将因忘却清算之日而受严厉的刑罚。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопросам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и иметь возможность претворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущимся не позволит тебе следовать прямым путем, а ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пути, особенно, если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали о Дне расплаты. Если бы они помнили о Судном дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом и они не уступили бы своим порочным желаниям.