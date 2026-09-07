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经注: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
ﳈ
إِنَّا
ﳉ
جَعَلۡنَٰكَ
ﳊ
خَلِيفَةٗ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳍ
فَٱحۡكُم
ﳎ
بَيۡنَ
ﳏ
ٱلنَّاسِ
ﳐ
بِٱلۡحَقِّ
ﳑ
وَلَا
ﳒ
تَتَّبِعِ
ﳓ
ٱلۡهَوَىٰ
ﳔ
فَيُضِلَّكَ
ﳕ
عَن
ﳖ
سَبِيلِ
ﳗ
ٱللَّهِۚ
ﳘﳙ
إِنَّ
ﳚ
ٱلَّذِينَ
ﳛ
يَضِلُّونَ
ﳜ
عَن
ﳝ
سَبِيلِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
لَهُمۡ
ﳠ
عَذَابٞ
ﳡ
شَدِيدُۢ
ﳢ
بِمَا
ﳣ
نَسُواْ
ﳤ
يَوۡمَ
ﳥ
ٱلۡحِسَابِ
ﳦ
٢٦
ﳧ
达五德啊！我确已任命你为大地的代治者，你当替人民秉公判决，不要顺从私欲，以免私欲使你叛离真主的大道；叛离真主的大道者，将因忘却清算之日而受严厉的刑罚。
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ }
تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية،
{ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ }
أي: العدل، وهذا لا يتمكن منه، إلا بعلم بالواجب، وعلم بالواقع، وقدرة على تنفيذ الحق،
{ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى }
فتميل مع أحد، لقرابة أو صداقة أو محبة، أو بغض للآخر
{ فَيُضِلَّكَ }
الهوى
{ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }
ويخرجك عن الصراط المستقيم،
{ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }
خصوصا المتعمدين منهم،
{ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ }
فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم، لم يميلوا مع الهوى الفاتن.