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经注: Sad 38:25
Sad
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
ﲽ
لَهُۥ
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ذَٰلِكَۖ
ﲿﳀ
وَإِنَّ
ﳁ
لَهُۥ
ﳂ
عِندَنَا
ﳃ
لَزُلۡفَىٰ
ﳄ
وَحُسۡنَ
ﳅ
مَـَٔابٖ
ﳆ
٢٥
ﳇ
我就饶了他的过失，他在我那里，的确获得宠爱和优美的归宿。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukamsamehe hilo na tukamfanya ni miongoni mwa watu waliosogezwa karibu na sisi, na tumemuandalia mwisho mwema huko Akhera.