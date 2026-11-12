登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 18
Sad
18
38:18
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ١٨
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
إِنَّا
ﱎ
سَخَّرۡنَا
ﱏ
ٱلۡجِبَالَ
ﱐ
مَعَهُۥ
ﱑ
يُسَبِّحۡنَ
ﱒ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﱓ
وَٱلۡإِشۡرَاقِ
ﱔ
١٨
ﱕ
我确已使诸山服从他，他们早晚赞颂。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。