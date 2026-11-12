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Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 17
Sad
17
38:17
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب ١٧
ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧
ٱصۡبِرۡ
ﱁ
عَلَىٰ
ﱂ
مَا
ﱃ
يَقُولُونَ
ﱄ
وَٱذۡكُرۡ
ﱅ
عَبۡدَنَا
ﱆ
دَاوُۥدَ
ﱇ
ذَا
ﱈ
ٱلۡأَيۡدِۖ
ﱉﱊ
إِنَّهُۥٓ
ﱋ
أَوَّابٌ
ﱌ
١٧
ﱍ
你当忍受他们所说的话，你当记忆我的仆人--有能力的达五德，他确是归依真主的。
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Tafsir Fathul Majid
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