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Tafsir Fathul Majid 经注： Sad 阿雅 12
Sad
12
38:12
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ١٢
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَعَادٌۭ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١٢
كَذَّبَتۡ
ﲵ
قَبۡلَهُمۡ
ﲶ
قَوۡمُ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٞ
ﲹ
وَفِرۡعَوۡنُ
ﲺ
ذُو
ﲻ
ٱلۡأَوۡتَادِ
ﲼ
١٢
ﲽ
在他们之前，曾否认使者的，有努哈的宗族、阿德人、有武力的法老、
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。