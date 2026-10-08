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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 9
Ar-Rum
9
30:9
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٩
أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩
أَوَلَمۡ
ﱲ
يَسِيرُواْ
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱵ
فَيَنظُرُواْ
ﱶ
كَيۡفَ
ﱷ
كَانَ
ﱸ
عَٰقِبَةُ
ﱹ
ٱلَّذِينَ
ﱺ
مِن
ﱻ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﱼﱽ
كَانُوٓاْ
ﱾ
أَشَدَّ
ﱿ
مِنۡهُمۡ
ﲀ
قُوَّةٗ
ﲁ
وَأَثَارُواْ
ﲂ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲃ
وَعَمَرُوهَآ
ﲄ
أَكۡثَرَ
ﲅ
مِمَّا
ﲆ
عَمَرُوهَا
ﲇ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲈ
رُسُلُهُم
ﲉ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﲊﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
ٱللَّهُ
ﲎ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﲏ
وَلَٰكِن
ﲐ
كَانُوٓاْ
ﲑ
أَنفُسَهُمۡ
ﲒ
يَظۡلِمُونَ
ﲓ
٩
ﲔ
难道他们没有在大地上旅行而观察前人的结局是怎样的吗？前人比他们努力更大，前人于地方的恳植和建设，胜过他们。他们族中的使者来临他们，真主不致亏枉他们，但他们亏枉了自己，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。