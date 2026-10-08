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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 7
Ar-Rum
7
30:7
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ٧
يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًۭا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ ٧
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ظَٰهِرٗا
ﱏ
مِّنَ
ﱐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱑ
ٱلدُّنۡيَا
ﱒ
وَهُمۡ
ﱓ
عَنِ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
هُمۡ
ﱖ
غَٰفِلُونَ
ﱗ
٧
ﱘ
他们只知道今世生活的表面，他们对于后世，是疏忽的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。