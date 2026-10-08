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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 6
Ar-Rum
6
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعۡدَ
ﱁ
ٱللَّهِۖ
ﱂﱃ
لَا
ﱄ
يُخۡلِفُ
ﱅ
ٱللَّهُ
ﱆ
وَعۡدَهُۥ
ﱇ
وَلَٰكِنَّ
ﱈ
أَكۡثَرَ
ﱉ
ٱلنَّاسِ
ﱊ
لَا
ﱋ
يَعۡلَمُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
真主应许（他们胜利），真主并不爽约，但人们大半不知道。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。