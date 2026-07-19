登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ar-Rum
55
30:55
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يُقۡسِمُ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
مَا
لَبِثُواْ
غَيۡرَ
سَاعَةٖۚ
كَذَٰلِكَ
كَانُواْ
يُؤۡفَكُونَ
٥٥
复活时降临之日，犯罪的人发誓说他们只逗留了一霎时，他们原是这样悖谬的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
Mohannad Hakeem
跟随
4年前
·
参考
节 23:112-114, 30:55
Allah asks them the question in terms of YEARS: How many years did you spend on earth?
They will answer in DAYS: This is how short life will look like: 'A day or a part of a day!
In another Ayah: The criminals will reflect on their stay in the dunia in hours!!
SubhanaAllah, life is short! a year (2022) has gone!
Let's reflect on our short stay and pack our bags and be ready to leave
More on this in our
#QuranWeeklyDose
session:
https://www.y...
查看更多
29
2
探索反思社区
上一节文
下一节文