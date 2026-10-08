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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 5
Ar-Rum
5
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصۡرِ
ﲸ
ٱللَّهِۚ
ﲹﲺ
يَنصُرُ
ﲻ
مَن
ﲼ
يَشَآءُۖ
ﲽﲾ
وَهُوَ
ﲿ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳀ
ٱلرَّحِيمُ
ﳁ
٥
ﳂ
这是由于真主的援助，他援助他所意欲者。他确是万能的，确是至慈的。
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。