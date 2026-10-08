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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 4
Ar-Rum
4
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
ﲩ
بِضۡعِ
ﲪ
سِنِينَۗ
ﲫﲬ
لِلَّهِ
ﲭ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲮ
مِن
ﲯ
قَبۡلُ
ﲰ
وَمِنۢ
ﲱ
بَعۡدُۚ
ﲲﲳ
وَيَوۡمَئِذٖ
ﲴ
يَفۡرَحُ
ﲵ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﲶ
٤
ﲷ
于数年之间。以前和以后，凡事归真主主持。在那日，信道的人将要欢喜。
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。