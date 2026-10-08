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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 3
Ar-Rum
3
30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
ﲠ
أَدۡنَى
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَهُم
ﲣ
مِّنۢ
ﲤ
بَعۡدِ
ﲥ
غَلَبِهِمۡ
ﲦ
سَيَغۡلِبُونَ
ﲧ
٣
ﲨ
最近的地方。他们既败之后，将获胜利，
经注
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。