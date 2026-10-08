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Tafsir Fathul Majid 经注： Ar-Rum 阿雅 10
Ar-Rum
10
30:10
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزيون ١٠
ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
ثُمَّ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
أَسَٰٓـُٔواْ
ﲙ
ٱلسُّوٓأَىٰٓ
ﲚ
أَن
ﲛ
كَذَّبُواْ
ﲜ
بِـَٔايَٰتِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
وَكَانُواْ
ﲟ
بِهَا
ﲠ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲡ
١٠
ﲢ
然后恶报乃作恶者的结局，因为他们否认真主的迹象，而且加以嘲笑。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。