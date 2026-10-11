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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Inshiqaq 阿雅 6
Al-Inshiqaq
6
84:6
يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَـٰقِيهِ ٦
يَٰٓأَيُّهَا
ﱨ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱩ
إِنَّكَ
ﱪ
كَادِحٌ
ﱫ
إِلَىٰ
ﱬ
رَبِّكَ
ﱭ
كَدۡحٗا
ﱮ
فَمُلَٰقِيهِ
ﱯ
٦
ﱰ
人啊！你必定勉力工作，直到会见你的主，你将看到自己的劳绩。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。