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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Inshiqaq 阿雅 25
Al-Inshiqaq
25
84:25
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٢٥
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ٢٥
إِلَّا
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
أَجۡرٌ
ﱇ
غَيۡرُ
ﱈ
مَمۡنُونِۭ
ﱉ
٢٥
ﱊ
惟信道而且行善的人们，将受不断的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。