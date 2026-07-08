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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلۡ
إِنِّي
لَن
يُجِيرَنِي
مِنَ
ٱللَّهِ
أَحَدٞ
وَلَنۡ
أَجِدَ
مِن
دُونِهِۦ
مُلۡتَحَدًا
٢٢
你说：任何人不能保护我不受真主的惩罚；除真主外，我绝不能发现任何避难所。
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基拉特
圣训
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。