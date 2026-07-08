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Al-Jinn
20
72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَدۡعُواْ
رَبِّي
وَلَآ
أُشۡرِكُ
بِهِۦٓ
أَحَدٗا
٢٠
你说：我只祈祷我的主，我不以任何物配他。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي
] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم پێیان بڵێ: من بەتاك و تەنها عیبادەتی خوای گەورە ئەكەم وە خوای گەورە ئەپەرستم [
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (٢٠)
] وە هیچ كەسێك ناكەمە شەریك بۆ خوای گەورە.